ليبرمان: حكومة إسرائيل اكتفت بترهيب إيران بدل إخضاعها

وكالات

قال زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" أفيجدور ليبرمان: إن حكومة إسرائيل اكتفت بترهيب إيران وبسياسة علاقات عامة وشراء السكوت بدلا من إخضاعها.

وأضاف ليبرمان، اليوم السبت، أن إيران لن تتوقف وستستمر في مساعيها للوصول إلى السلاح النووي ودعم حزب الله والحوثيين.

ولفت إلى أن عملية سلاح الجو في إيران كانت ترجمة فعلية لمدى قدرات الجيش الإسرائيلي ومهنية الطيارين.

وأكد أنه، آن الأوان للعمل بطريقة تعكس قوة إسرائيل بدل الاقتصار على عمليات تدفع للحديث عن قدرات إسرائيل فقط.

ووقعت 3 موجات من الغارات الجوية صباح اليوم السبت، وركزت الموجة الأولى على نظام الدفاع الجوي الإيراني، في حين ركزت الموجتان الثانية والثالثة على قواعد الصواريخ والطائرات المسيرة ومواقع إنتاج الأسلحة.