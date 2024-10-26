حماس: العدوان الإسرائيلي على إيران يستهدف أمن المنطقة وسلامة شعوبها

غزة- (د ب أ)

أدانت حركة حمــاس اليوم السبت "العدوان" الإسرائيلي على إيران، واصفة اياه أنه "تصعيد يستهدف أمن المنطقة وسلامة شعوبها".

وقالت حماس في بيان صحفي: "ندين بأشد العبارات العدوان الصهيوني على الجمهورية الإسلامية في إيران، واستهدف مواقع عسكرية في عدة محافظات، ونعدُّه انتهاكاً صارخاً للسيادة الإيرانية، وتصعيداً يستهدف أمن المنطقة وسلامة شعوبها، ما يحمّل الاحتلال كامل المسؤولية عن تداعيات هذا العدوان المدعوم من الولايات المتحدة الأمريكية".

وأضافت "أن هذا العدوان الفاشي يؤكّد من جديد، طبيعة كيان الاحتلال المجرم، الذي ما يزال يستبيح دماء المدنيين الأبرياء في قطاع غزة ولبنان وغيرهما من شعوبنا العربية والإسلامية، مستنداً إلى غطاءٍ عسكري وسياسي إجرامي، من الإدارة الأمريكية وبعض العواصم الغربية".

وأشادت بـ "جاهزية الجمهورية الإسلامية ودفاعاتها الجوية وتصدّيها للهجوم الصهيوني، والذي نجح في إبطال فاعليته، وعزّز من موقف شعوبنا الحرّة ومقاومتها الباسلة، ونضالها ضد الهيمنة الصهيونية والأمريكية".

وأكدت "تضامنها ووقوفها مع إيران في مواجهة غطرسة وانفلات الكيان الصهيوني"، مثمنة "المواقف الشجاعة التي أبداها الشعب الإيراني وقيادته في مساندة شعبنا الفلسطيني وقضيته العادلة".