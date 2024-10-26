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يديعوت أحرونوت: تقديرات بتعرض الدفاع الجوي الإيراني لأضرار جسيمة

11:25 ص السبت 26 أكتوبر 2024

الدفاع الجوي الإيرانية

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وكالات

نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية عن تقديرات أمنية: إن نظام الدفاع الجوي الإيراني تعرض بالفعل لأضرار جسيمة في موجة الهجمات الأولى.

وادعت الصحيفة العبرية، أن الإيرانيين لم يعترضوا تقريبا أي صاروخ ولا حتى طائرة إسرائيلية.

كما قال ناطق عسكري إسرائيلي إن إسرائيل أصبح لديها حرية الحركة في أجواء إيران بعد الهجوم الذي حقق أهدافه، وإن الخيار الأفضل لإيران هو عدم الرد.

ووقعت 3 موجات من الغارات الجوية صباح اليوم السبت، وركزت الموجة الأولى على نظام الدفاع الجوي الإيراني، في حين ركزت الموجتان الثانية والثالثة على قواعد الصواريخ والطائرات المسيرة ومواقع إنتاج الأسلحة.

الدفاع الجوي الإيراني الغارات الجوية قواعد الصواريخ الطائرات المسيرة
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