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إيران: الهجوم الإسرائيلي تسبب في خسائر محدودة

11:06 ص السبت 26 أكتوبر 2024

إيران

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وكالات

قالت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية، إن "الهجوم الإسرائيلي تسبب في خسائر محدودة" وأعربت عن الافتخار بقدرات بلادها الدفاعية.

من جانبه، قال رئيس منظمة القضاء العسكري الإيراني إن "قواتنا المسلحة زلزلت الاستكبار العالمي عبر تصديها للعدوان الصهيوني".

ووقعت 3 موجات من الغارات الجوية صباح اليوم السبت، وركزت الموجة الأولى على نظام الدفاع الجوي الإيراني، في حين ركزت الموجتان الثانية والثالثة على قواعد الصواريخ والطائرات المسيرة ومواقع إنتاج الأسلحة.


إيران الهجوم الإسرائيلي إسرائيل
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