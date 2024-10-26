الرئيس الكوري يدعو لحماية الكوريين الجنوبيين في إسرائيل وإيران

سول- (د ب أ)

دعا الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول لاتخاذ كل الإجراءات الضرورية لحماية المواطنين الكوريين وسط التوترات المتصاعدة بين إسرائيل وإيران، بحسب المكتب الرئاسي اليوم السبت .

وفي وقت سابق من اليوم السبت، شنت إسرائيل سلسلة من الهجمات الجوية على إيران، ردا على إطلاق طهران صواريخ باليستية على إسرائيل في وقت سابق من الشهر الجاري.

ونقل عن يون قوله: "الأولوية القصوى هي حماية المواطنين الكوريين (في إيران وإسرائيل)، ويجب اتخاذ كل الإجراءات اللازمة استعدادا لتفاقم الأوضاع"،بحسب وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.

وفقا للمكتب الرئاسي، سوف تكلف الحكومة فريق عمل على مدار الساعة لمراقبة التوترات في الشرق الأوسط واتخاذ الإجراءات اللازمة.



