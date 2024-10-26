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الإدارة الأمريكية: بايدن حذر إسرائيل بضرورة تجنب المواقع النووية والنفطية الإيرانية

10:31 ص السبت 26 أكتوبر 2024

بايدن

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وكالات

قالت الإدارة الأمريكية إن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها والرد على الهجوم الإيراني مطلع الشهر الجاري.

لكن الرئيس بايدن أبلغ إسرائيل أنه لن يؤيد هجوما يستهدف المنشآت النووية الإيرانية بسبب مخاوف من أنه قد يؤدي إلى تصعيد آخر في الصراع الآخذ في الاتساع.

وأشار أيضا إلى أن الولايات المتحدة لن تدعم أي هجوم إسرائيلي على البنية التحتية النفطية الإيرانية.

وقال بايدن في 4 أكتوبر الجاري: "لو كنت مكان إسرائيل، كنت سأفكر في بدائل أخرى غير ضرب حقول النفط الإيرانية".

كما حث بايدن إسرائيل هذا الشهر على أن تكون متناسبة في ردها على الضربات الإيرانية.

وقالت إسرائيل إن الضربات التي تمت استهدفت أهدافا عسكرية في إيران.

بايدن إسرائيل الهجوم الإيراني
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