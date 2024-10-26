الرحلات الجوية الإيرانية تعود إلى طبيعتها

طهران- (د ب أ)

أعلن المتحدث باسم منظمة الطيران المدني الإيراني، أن الرحلات الجوية عادت إلى طبيعتها اعتباراً من الساعة التاسعة من صباح اليوم السبت.

ونقلت وكالة مهر للأنباء، عن المتحدث جعفر يازرلو قوله: "يجب على الركاب أن يكونوا على تواصل مع شركات الطيران وأن ينتبهوا بشكل خاص للرسائل التي ترسلها الشركات".

وكان المتحدث باسم منظمة الطيران المدني الإيراني، أعلن إلغاء الرحلات الجوية على كافة المسارات حتى إشعار آخر، فى ضوء الهجمات الإسرائيلية على إيران.





