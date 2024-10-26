إعلان

الرحلات الجوية الإيرانية تعود إلى طبيعتها

10:28 ص السبت 26 أكتوبر 2024

الرحلات الجوية الإيرانية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

طهران- (د ب أ)

أعلن المتحدث باسم منظمة الطيران المدني الإيراني، أن الرحلات الجوية عادت إلى طبيعتها اعتباراً من الساعة التاسعة من صباح اليوم السبت.

ونقلت وكالة مهر للأنباء، عن المتحدث جعفر يازرلو قوله: "يجب على الركاب أن يكونوا على تواصل مع شركات الطيران وأن ينتبهوا بشكل خاص للرسائل التي ترسلها الشركات".

وكان المتحدث باسم منظمة الطيران المدني الإيراني، أعلن إلغاء الرحلات الجوية على كافة المسارات حتى إشعار آخر، فى ضوء الهجمات الإسرائيلية على إيران.


الرحلات الجوية الإيرانية طهران إيران
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
وكالة تسنيم: استهداف 20 موقعاً في طهران "غير واقعي"

إعلان

إعلان

شبورة كثيفة ورياح وأمطار.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس السبت بدرجات الحرارة