موقع والا: إسرائيل خططت هجومها بما يتيح لطهران إنكار حجم الأضرار
10:26 ص السبت 26 أكتوبر 2024
وكالات
نقل موقع والا الإسرائيلي عن مصادر ادعائها أن إسرائيل خططت هجومها على إيران بما يتيح للنظام في طهران إنكار حجم الأضرار وإخفاؤها.
يأتي ذلك، في حين نقلت وكالة بلومبرج عن مسؤول أمريكي قوله، إن واشنطن عملت مع تل أبيب للتوصل إلى رد متناسب وحثت إيران على عدم الرد مرة أخرى.
كما نقلت بلومبيرج عن المسؤول الأمريكي قوله إن الهجوم الإسرائيلي، يجب أن يمثل نهاية الاشتباكات العسكرية المباشرة بين إسرائيل وإيران.
فيديو قد يعجبك:
الخبر التالى:الرحلات الجوية الإيرانية تعود إلى طبيعتها