موقع والا: إسرائيل خططت هجومها بما يتيح لطهران إنكار حجم الأضرار

وكالات



نقل موقع والا الإسرائيلي عن مصادر ادعائها أن إسرائيل خططت هجومها على إيران بما يتيح للنظام في طهران إنكار حجم الأضرار وإخفاؤها.

يأتي ذلك، في حين نقلت وكالة بلومبرج عن مسؤول أمريكي قوله، إن واشنطن عملت مع تل أبيب للتوصل إلى رد متناسب وحثت إيران على عدم الرد مرة أخرى.

كما نقلت بلومبيرج عن المسؤول الأمريكي قوله إن الهجوم الإسرائيلي، يجب أن يمثل نهاية الاشتباكات العسكرية المباشرة بين إسرائيل وإيران.