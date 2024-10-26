المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: إيران دفعت ثمن هجومها الأخير

وكالات

قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هاجاري، إن إيران "دفعت ثمن" هجماتها الأخيرة على إسرائيل.

وأوضح هاجاري، الذي أعلن عن الضربات أثناء وقوعها خلال الليل، أن إسرائيل نفذت "ضربات دقيقة ومحددة على أهداف في مناطق مختلفة في إيران".

وأضاف في بيان السبت، أن هذه الأهداف شملت منشآت لتصنيع الصواريخ ومنصات صواريخ أرض-جو وقدرات جوية أخرى.

وبيّن أن إسرائيل اختارت هذه المواقع من "مجموعة واسعة من الأهداف"، وأنها ستكون قادرة على "اختيار أهداف إضافية منها وضربها إذا لزم الأمر".

وختم بأن "هذه رسالة واضحة لأولئك الذين يهددون إسرائيل بأنهم سيدفعون ثمنًا باهظًا".