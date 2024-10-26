المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي يحذر إيران من أي تصعيد جديد

تل أبيب- (د ب أ)

حذر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاجاري إيران من أي تصعيد جديد وذلك في أعقاب انتهاء إسرائيل من هجماتها الانتقامية على إيران.

وقال هاجاري صباح اليوم السبت "إذا ارتكب النظام في إيران خطأ البدء في جولة جديدة من التصعيد – فسنكون ملزمين بالرد".

وتابع "رسالتنا واضحة: كل من يهدد دولة إسرائيل ويسعى إلى جر المنطقة إلى تصعيد أوسع- سيدفع ثمنا باهظا".

وأضاف هاجاري "لقد أظهرنا اليوم أن لدينا القدرة والعزم على التحرك بحسم - ونحن مستعدون – في الهجوم والدفاع – للدفاع عن دولة إسرائيل وشعب إسرائيل".

وقال هاجاري إن الهجمات على أهداف عسكرية في إيران أحبطت تهديدات فورية لإسرائيل.