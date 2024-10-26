الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي على مواقع عسكرية

دمشق- (د ب أ)

تصدت الدفاعات الجوية السورية لعدوان إسرائيلي بالصواريخ استهدف بعض المواقع العسكرية في المنطقة الجنوبية والوسطى.

وقال مصدر عسكري في تصريح لوكالة الأنباء السورية (سانا): "حوالي الساعة 00 ,02 فجر اليوم شن العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل والأراضي اللبنانية مستهدفاً بعض المواقع العسكرية في المنطقة الجنوبية والوسطى".

وأضاف المصدر "أن وسائط دفاعنا الجوي تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت عدداً منها"، مشيراً إلى أن العمل ما يزال جارياً على تدقيق نتائج العدوان.

وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، الذي يتخذ من بريطانيا مقرا له ، شن الجيش الإسرائيلي منذ مطلع العام العديد من الهجمات على الأراضي السورية، وأسفرت عن إصابة وتدمير نحو 200 هدف ما بين مستودعات للأسلحة والذخائر ومقرات ومراكز وآليات.