بعد الهجوم الإسرائيلي على إيران.. بريطانيا: المزيد من التصعيد ليس من مصلحة أحد

لندن- (د ب أ)

ذكرت الحكومة البريطانية أنها تراقب الوضع في الشرق الأوسط "عن كثب"، بعد أن شنت إسرائيل سلسلة من الغارات الجوية استهدفت مواقع عسكرية في إيران.

وقال متحدث باسم الحكومة صباح اليوم السبت "إننا نراقب هذا الوضع عن كثب"، حسب وكالة الأنباء البريطانية (بي.إيه.ميديا) اليوم.

وأضاف المتحدث أن الحكومة تدعم "حق إسرائيل في الدفاع عن النفس وحماية نفسها في الحدود، طالما أنها تلتزم بالقانون الإنساني الدولي".

وأضاف البيان أن "المزيد من التصعيد ليس من مصلحة أحد".

وأكدت إسرائيل أنها أكملت موجة الغارات الجوية، التي ذكرت أن طائراتها "ضربت منشآت لتصنيع صواريخ، تم استخدامها لإنتاج صواريخ أطلقتها إيران على دولة إسرائيل، خلال العام الماضي.