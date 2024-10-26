وزير الخارجية يندد باستمرار التجاوزات الإسرائيلية وانتهاك السيادة اللبنانية

وكالات

جرى اتصال هاتفي مساء الجمعة 25 أكتوبر بين بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكن في إطار التشاور الدوري بشأن التطورات الإقليمية وتكثيف الجهود لاحتواء التصعيد الخطير بالشرق الوسط، فضلاً عن تناول العلاقات الثنائية بين البلدين.

وصرح تميم خلاف المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن الاتصال تناول الجهود المبذولة للتوصل لوقف فوري لإطلاق النار وتحقيق التهدئة فى قطاع غزة، وذلك في إطار صفقة لإطلاق سراح الأسرى، حيث أحاط وزير الخارجية الأمريكي نظيره المصري بنتائج جولته بالمنطقة على مدار الأيام الماضية.

وشدد عبد العاطي على ضرورة توقف إسرائيل عن التصعيد وانتهاك القانون الإنساني الدولي، محذراً من التداعيات الخطيرة لاندلاع حرب إقليمية على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

كما أكد على أهمية تكثيف الجهود لإمداد قطاع غزة بالمساعدات الإنسانية بدون شروط وتوقف إسرائيل عن عرقلة المساعدات الإغاثية، مستنكراً المساعي الإسرائيلية لتقويض وكالة الأونروا.

وتناول الاتصال بشكل مفصل الجهود المبذولة لسرعة التوصل لوقف إطلاق النار في لبنان، ومسألة الشغور الرئاسي وانتخاب رئيس يحظى بتوافق الشعب اللبناني.

وفى هذا الإطار، استعرض وزير الخارجية الجهود المصرية لوقف التصعيد الإسرائيلي في لبنان، وندد باستمرار التجاوزات الإسرائيلية وانتهاكها للسيادة اللبنانية والتسبب في كارثة إنسانية وصلت إلى نزوح أكثر من ١،٢ مليون لبناني، فضلاً عن استهداف الجيش الاسرائيلى لقوات اليونيفيل فى انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.

وشدد على الأهمية المُلحة للوقف الفوري لإطلاق النار وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701 بكافة عناصره ودون انتقائية، وتمكين المؤسسات اللبنانية للاضطلاع بدورها وفي مقدمتها الجيش اللبناني.

وأكد على ضرورة انتخاب رئيس توافقي بلبنان لإنهاء أزمة الشغور الرئاسي بدون إملاءات خارجية.

من جانب آخر، تناول الوزيران أيضاً خلال اتصالهما التطورات الخطيرة في السودان، والجهود المبذولة لضمان نفاذ المساعدات الإنسانية والتوصل لوقف إطلاق النار، حيث جدد السيد وزير الخارجية التأكيد على أهمية الحفاظ على مؤسسات الدولة السودانية ودعمها، واحترام وحدة وسلامة الأراضى السودانية وتكثيف المساعدات الإنسانية والإغاثية للسودان الشقيق فى ظل ما يشهده من أوضاع إنسانية متدهورة.

كما استعرض الوزيران في اتصالهما التطورات الإيجابية فى العلاقات الثنائية بعد جولة الحوار الاستراتيجى، وأكدا على أهمية الاستمرار في تعزيز هذه العلاقات.