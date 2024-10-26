وزير الدفاع الأمريكي يؤكد على حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها

واشنطن- (د ب أ)

طمأن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن نظيره الإسرائيلي في اتصال هاتفي في أعقاب الهجوم الإسرائيلي على إيران اليوم السبت بشأن الدعم الأمريكي لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وجاء في بيان صادر عن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، إن "الوزير أوستن أكد التزام الولايات المتحدة القوي بأمن إسرائيل وحقها في الدفاع عن نفسها".

وتحدث أوستن مع وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، للحصول على أحدث المستجدات بشأن الغارات الإسرائيلية في إيران.

وقال أوستن إن أمريكا ملتزمة بالدفاع عن الأفراد الأمريكيين وإسرائيل والشركاء بمختلف أنحاء المنطقة ضد إيران والجماعات التي تدعمها طهران.

وأضاف أوستن أن أمريكا مصرة على "منع أي طرف من استغلال التوترات أو توسيع الصراع في المنطقة".

وتشير التقارير إلى استعداد إيران للرد على الهجوم الذي شنته إسرائيل عليها اليوم السبت، مع استمرار دائرة العنف في الشرق الأوسط.