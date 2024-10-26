100 مقاتلة إسرائيلية بسماء طهران ومحاولات للتصدي.. ماذا حدث في إيران؟

كتب- محمود الطوخي

بعد ترقب امتد لأكثر من 3 أسابيع، نفّذ جيش الاحتلال الإسرائيلي هجوما انتقاميا استهدف العاصمة طهران؛ ردا على الهجوم الذي شنه الحرس الثوري الإيراني على إسرائيل مطلع أكتوبر الجاري.

في بادئ الأمر، أفادت وسائل إعلام إيرانية بسماع دوي انفجارات عدّة في العاصمة طهران، دون معرفة أسبابها أو مصدرها، لكن سرعان ما أعلن مسؤولون إسرائيليون بدء الهجوم الانتقامي.

وبعد وقت قليل، جاء إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي على لسان مُتحدّثه، دانيال هجاري، ببدء تنفيذ هجمات على أهداف عسكرية في إيران، قائلا: "إننا نهاجم الآن بشكل موجه ودقيق أهدافا عسكرية في إيران".

وفي هذا الشأن، أوضحت وسائل إعلام إيرانية أن الغارات الإسرائيلية استهدفت محطة طاقة ومقرات للحرس الثوري، مؤكدة أنه لم يتم استهداف أي محطة طاقة نووية.

وتأكيدا على ذلك، قالت قناة "سي بي إس نيوز" الأمريكية نقلا عن مصدر لم تسمّه، إن الهجوم الانتقامي الإسرائيلي اقتصر على أهداف عسكرية فقط مُتجنّبا المنشآت النووية والنفطية.

ويرجع سبب عدم استهداف منشآت نووية أو نفطية إيرانية، إلى تحذيرات أمريكية لإسرائيل من الإقدام على ذلك، وقد تعهدت واشنطن بمكافأة تل أبيب إذ ما تجنبت تلك المنشآت خلال هجومها الانتقامي، وفق ما صرّح به مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون لموقع "المونيتور".

ووفقا لما ذكرته صحيفة "معاريف" العبرية، فإن 100 مقاتلة إسرائيلية شاركت في الهجوم على إيران، تنوعت بين طائرات حربية هجومية ودفاعية وطائرات تزويد بالوقود.

وبالتزامن مع تنفيذ الهجوم الذي أشرف على تنفيذه رئيس الأركان الإسرائيلي هارتسي هاليفي، وضع جيش الاحتلال الإسرائيلي والجيش الأمريكي منظوماتهما الدفاعية بالمنطقة في حالة تأهب قصوى.

في غضون ذلك، أعلنت وسائل الإعلام الإيرانية تفعيل الدفاعات الجوية في العاصمة طهران ومحيطها للتصدي للغارات الإسرائيلية.

وفي إطار ذلك، قال التلفزيون الإيراني الرسمي، إن الدفاعات الجوية تصدت لمحاولة جيش الاحتلال الإسرائيلي مهاجمة عدة أماكن في العاصمة طهران وأنحاء البلاد.

وكشف المقر المركزي للدفاعات الجوية الإيرانية، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي هاجم مواقع عسكرية بمحافظات طهران وخوزستان وإيلام، مؤكدا أن الهجوم أسفر عن أضرار محدودة في بعض المواقع.

لكن جيش الاحتلال الإسرائيلي، شدد على أن الهجوم الانتقامي حقق جميع أهدافه، لافتا إلى أن مقاتلاته التي نفّذت الضربات عادت إلى قواعدها "بسلام"، متوعّدا بالرد على "أي تصعيد إيراني جديد"، وفق بيان متحدثه.

وأوضح مسؤولون إسرائيليون، أن الهجوم على إيران انتهى بعد ضرب نحو 20 موقعا، وفق صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.

ونوّه موقع "أكسيوس" نقلا عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين، إلى أن إسرائيل شنت ثلاث موجات من الضربات على إيران، موضحين أن الموجتين الثانية والثالثة من الهجوم الإسرائيلي ركّزتا على قواعد الصواريخ والمسيّرات ومواقع الإنتاج.

ووفقا لبيانات إيرانية، فإن الهجوم الإسرائيلي لم يتسبب في أضرار واسعة، كما قالت هيئة الإغاثة في إيران، إنها لم تتلقَ أي بلاغات في طهران عن حوادث تتطلب الإغاثة.