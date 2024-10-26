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إيران تكذب وقوع موجة ثانية من الهجوم الإسرائيلي: لا انفجارات في شيراز

04:08 ص السبت 26 أكتوبر 2024

انفجار عنيف يهز مدينة شيراز أرشيفية

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وكالات

نفت وكالة مهر الإيرانية صحة التقارير التي تحدثت عن وقوع انفجارات في مدينة شيراز.

كانت القناة 12 الإسرائيلية، قالت إن الموجة الثانية من الهجوم الإسرائيلي على إيران قد بدأت، مشيرة إلى انفجارات وقعت في شيراز.

وقالت عدة انفجارات هزت العاصمة الإيرانية طهران، إن مواقع إيرانية إن 5 انفجارات على الأقل هزت طهران ومدينة الكرج المجاورة.

وأوضحت وسائل إعلام إيرانية أن الغارات الإسرائيلية استهدفت محطة طاقة ومقرات للحرس الثوري، ولم يتم استهداف أي محطة طاقة نووية حتى الآن.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن غارات "دقيقة" على أهداف عسكرية في إيران. وقال إن قواته على أهبة الاستعداد هجوميا ودفاعيا لأي تطورات.

مدينة شيراز إيران الهجوم على إيران إسرائيل
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