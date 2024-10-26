خبير يكشف عن أخر تفاصيل سد النهضة.. توقف جميع التوربينات



كتب-عمرو صالح:

كشف الدكتور عباس شراقي أستاذ الجيولوجيا بجامعة القاهرة عن أخر التفاصيل المتعلقة بتشغيل سد النهضة.

وقال شراقي في بوست نشره عبر صفحته الشخصية فيس بوك "توقفت التوربينات الأربعة منذ حوالى شهرين، مع استمرار فتح بوابتين فقط من بوابات المفيض العلوية الست بتدفق أقل قليلا عن الأسبوع الماضى وهو حوالى 150 مليون م3/يوم

وتابع شراقي: ومن المتوقع أن يتم غلق بوابة الأسبوع القادم ويكتفى بفتح واحدة فقط فى حالة استمرار توقف التوربينات، وغلق جميع بوابات المفيض فى حالة تشغيل التوربينات حيث أن متوسط الايراد الحالى الـ 150 مليون م3/يوم يكفى تشغيل متوسط لـ 2-3 توربينات.

وأشار شراقي إلى أن مخزون سد النهضة لم يتغير منذ 5 سبتمبر الماضى وهو ثابت عند منسوب 638 م، بإجمالى 60 مليار م3.