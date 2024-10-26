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إيران: طهران لم تشهد أي حادث يتطلب تدخلا إغاثيا. وأفشلنا ضربات إسرائيلية للحرس الثوري

03:56 ص السبت 26 أكتوبر 2024

ايران

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وكالات

نقلت وكالة الأنباء الإيرانية عن مصادر إغاثية في طهران أن العاصمة ومحيطها لم تشهد أي حادثة تتطلب تدخلًا.

وأكدت وكالة تسنيم، استنادًا إلى مصادر مطلعة، عدم استهداف أي مراكز عسكرية للحرس الثوري في غرب وجنوب طهران.

من جهته، صرّح مدير مطار الخميني الدولي أن عمليتي استقبال المسافرين في مطاري الخميني ومهر آباد تسير بسلاسة دون اضطرابات.

في المقابل، أفاد مراسل الميادين في طهران، نقلاً عن وكالات إيرانية، بأن الدفاعات الجوية الإيرانية تصدت لمحاولات استهداف ثلاث قواعد عسكرية في محافظة طهران، وأسقطت أهدافًا معادية في مناطق جنوب وغرب المحافظة.

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