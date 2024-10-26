إذاعة الاحتلال: الموافقة على شن الهجوم على إيران تمت بالإجماع

وكالات

قالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن الموافقة على شن الهجوم على إيران تمت بالإجماع خلال اجتماع الطاقم الأمني المصغر (الكابينت) ليلة أمس الجمعة.

ونقلت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي عن مصدر عسكري قوله، إن الهجوم على إيران في مراحله الأولى، مضيفة أنه جرى إبلاغ واشنطن قبل البدء بتنفيذه.

وأضافت أن الطاقم الوزاري المصغر صدّق هاتفيا على الخطة، وأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالانت أعطيا الأمر ببدء تنفيذ الهجوم.

كانت عدة انفجارات هزت العاصمة الإيرانية طهران، وقالت مواقع إيرانية إن 5 انفجارات على الأقل هزت طهران ومدينة الكرج المجاورة.

وأوضحت وسائل إعلام إيرانية أن الغارات الإسرائيلية استهدفت محطة طاقة ومقرات للحرس الثوري، ولم يتم استهداف أي محطة طاقة نووية حتى الآن.