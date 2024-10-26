إسرائيل: الموجة الثانية من الهجوم على إيران بدأت الآن.. وانفجارات في شيراز



وكالات:

قالت القناة 12 الإسرائيلية إن الموجة الثانية من الهجوم الذي تشنه إسرائيل على إيران بدأت.

وتحدثت القناة عن انفجارات في شيراز.

كانت عدة انفجارات هزت العاصمة الإيرانية طهران، وقالت مواقع إيرانية إن ٥ انفجارات على الأقل هزت طهران ومدينة الكرج المجاورة.

وأوضحت وسائل إعلام إيرانية أن الغارات الإسرائيلية استهدفت محطة طاقة ومقرات للحرس الثوري، ولم يتم استهداف أي محطة طاقة نووية حتى الآن.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن غارات "دقيقة" على أهداف عسكرية في إيران. وقال إن قواته على أهبة الاستعداد هجوميا ودفاعيا لأي تطورات.