قصف إسرائيلي واسع يستهدف عدة مواقع في سوريا

(د ب أ)

تصدت الدفاعات الجوية التابعة للجيش السوري لقصف جوي اسرائيلي في محيط العاصمة السورية دمشق.

وقال سكان يعيشون غرب العاصمة دمشق إن "القصف الاسرائيلي على محيط العاصمة دمشق بعد منتصف ليل الجمعة/ السبت كان هو الاعنف خلال الأشهر الماضية حيث سمع دوي أكثر من 10 انفجارات، إضافة إلى أصوات المضادات الأرضية التي اسقطت عددا من الصواريخ الإسرائيلية".

وصرح سكان لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) بأنهم "شاهدوا اندلاع النيران في أحد المواقع العسكرية غرب العاصمة دمشق".

من جانبها، قالت مصادر مقربة من القوات الحكومية السورية إن القوات الحكومية تصدت لهجوم إسرائيلي على مواقع غرب مدينة حمص، كما تصدت لعدد من الصواريخ الاسرائيلية في محافظة طرطوس على الساحل السوري وموقع للجيش السوري في ريف السويداء جنوب سوريا".

وفي محافظة درعا، قال سكان في المحافظة لـ(د ب أ) إنهم سمعوا اصوات طائرات حربية تحلق في مناطق جنوب سوريا دون تنفيذ أي عمليات قصف في المحافظة.