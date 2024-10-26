إسرائيل تعلن بدء هجومها على إيران.. تغطية لحظة بلحظة

وكالات

نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم السبت، هجومه على أهداف عسكرية إيرانية ردًا على هجوم طهران.

وقال جيش الاحتلال إننا "نهاجم في هذه الأثناء بشكل موجه بدقة أهدافًا عسكرية في إيران".

وأشار إلى أن قواته "على أهبة الاستعداد هجوميًا ودفاعيًا، ولا تغيير في تعليمات الجبهة الداخلية".

كانت عدة انفجارات هزت العاصمة الإيرانية طهران، وقالت مواقع إيرانية إن 5 انفجارات على الأقل هزت طهران ومدينة الكرج المجاورة.

وأوضحت وسائل إعلام إيرانية أن الغارات الإسرائيلية استهدفت محطة طاقة ومقرات للحرس الثوري، ولم يتم استهداف أي محطة طاقة نووية حتى الآن.

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