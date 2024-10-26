‏أول تعليق من البيت الأبيض على هجوم إسرائيل على إيران



وكالات

في أول تعليق على الغارات الإسرائيلية على طهران، قال البيت الأبيض إن أمريكا تتفهم حق إسرائيل في الرد على إيران.

وتابع: نتفهم حق إسرائيل في تنفذ ضربات ضد أهداف عسكرية في إيران للدفاع عن النفس.

كانت وسائل إعلام أمريكية كشفت أن إسرائيل أخطرت أمريكا قبل شن هجومها على طهران.

كانت عدة انفجارات هزت العاصمة الإيرانية طهران، وقالت مواقع إيرانية إن ٥ انفجارات على الأقل هزت طهران ومدينة الكرج المجاورة.

وأوضحت وسائل إعلام إيرانية أن الغارات الإسرائيلية استهدفت محطة طاقة ومقرات للحرس الثوري، ولم يتم استهداف أي محطة طاقة نووية حتى الآن.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي بدء هجومه على إيران، وقال إنه شن غارات "دقيقة" على أهداف عسكرية في إيران.

‏وأضاف الجيش الإسرائيلي أنه على أهبة الاستعداد هجوميًا ودفاعيًا ويتابع التطورات من إيران ووكلائها.

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كانت عدة انفجارات هزت العاصمة الإيرانية طهران، وقالت مواقع إيرانية إن ٥ انفجارات على الأقل هزت طهران ومدينة الكرج المجاورة.

وأوضحت وسائل إعلام إيرانية أن الغارات الإسرائيلية استهدفت محطة طاقة ومقرات للحرس الثوري، ولم يتم استهداف أي محطة طاقة نووية حتى الآن.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن غارات "دقيقة" على أهداف عسكرية في إيران. وقال إن قواته على أهبة الاستعداد هجوميا ودفاعيا لأي تطورات.