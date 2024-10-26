واشنطن: إسرائيل أخطرتنا قبل شن الهجوم على إيران



وكالات:

نقلت قناة فوكس نيوز عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن إسرائيل أخطرت الإدارة الأمريكية قبل شن الغارات على إيران، دون أن تعطي أية تفاصيل إضافية.

كانت عدة انفجارات هزت العاصمة الإيرانية طهران، وقالت مواقع إيرانية إن ٥ انفجارات على الأقل هزت طهران ومدينة الكرج المجاورة.

وأوضحت وسائل إعلام إيرانية أن الغارات الإسرائيلية استهدفت محطة طاقة ومقرات للحرس الثوري، ولم يتم استهداف أي محطة طاقة نووية حتى الآن.

وقالت المصادر إن محطة للطاقة في منطقة كرج، إحدى ضواحي غرب طهران، تعرضت لهجوم.

واضافت أن مقر وثكنات الحرس الثوري الإسلامي في طهران قد تم استهدافها بغارات جوية إسرائيلية.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي بدء هجومه على إيران، وقال إنه شن غارات "دقيقة" على أهداف عسكرية في إيران.

‏وأضاف الجيش الإسرائيلي أنه على أهبة الاستعداد هجوميًا ودفاعيًا ويتابع التطورات من إيران ووكلائها.

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كانت عدة انفجارات هزت العاصمة الإيرانية طهران، وقالت مواقع إيرانية إن ٥ انفجارات على الأقل هزت طهران ومدينة الكرج المجاورة.

وأوضحت وسائل إعلام إيرانية أن الغارات الإسرائيلية استهدفت محطة طاقة ومقرات للحرس الثوري، ولم يتم استهداف أي محطة طاقة نووية حتى الآن.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن غارات "دقيقة" على أهداف عسكرية في إيران. وقال إن قواته على أهبة الاستعداد هجوميا ودفاعيا لأي تطورات.