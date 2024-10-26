إسرائيل تبدأ هجومها على إيران وتؤكد استعدادها لأي رد

وكالات

أعلنت إسرائيل اليوم السبت، عن بدء هجومها على إيران، مشيرة إلى أنها مستعدة لأي رد من طهران.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤولين إسرائيليين تأكيدهم أن الهجوم قد بدأ فعلاً.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه نفذ ضربات دقيقة على أهداف عسكرية في إيران، مضيفًا أنه على أهبة الاستعداد هجوميًا ودفاعيًا، ويراقب التطورات في إيران ووكلائها.

وأكد جيش الاحتلال الإسرائيلي: "سنفعل كل ما هو ضروري للدفاع عن إسرائيل."

تشير هذه التطورات إلى تصعيد خطير في التوترات بين الجانبين، مما يضع المنطقة على حافة مزيد من عدم الاستقرار.

كانت عدة انفجارات هزت العاصمة الإيرانية طهران، وقالت مواقع إيرانية إن ٥ انفجارات على الأقل هزت طهران ومدينة الكرج المجاورة.

وأوضحت وسائل إعلام إيرانية أن الغارات الإسرائيلية استهدفت محطة طاقة ومقرات للحرس الثوري، ولم يتم استهداف أي محطة طاقة نووية حتى الآن.

وقالت المصادر إن محطة للطاقة في منطقة كرج، إحدى ضواحي غرب طهران، تعرضت لهجوم.

وأضافت أن مقر وثكنات الحرس الثوري الإسلامي في طهران قد تم استهدافها بغارات جوية إسرائيلية.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن غارات "دقيقة" على أهداف عسكرية في إيران.



كانت عدة انفجارات هزت العاصمة الإيرانية طهران، وقالت مواقع إيرانية إن ٥ انفجارات على الأقل هزت طهران ومدينة الكرج المجاورة.

وأوضحت وسائل إعلام إيرانية أن الغارات الإسرائيلية استهدفت محطة طاقة ومقرات للحرس الثوري، ولم يتم استهداف أي محطة طاقة نووية حتى الآن.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن غارات "دقيقة" على أهداف عسكرية في إيران. وقال إن قواته على أهبة الاستعداد هجوميا ودفاعيا لأي تطورات.