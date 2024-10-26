بالتزامن مع انفجارات طهران.. هجوم على سوريا والدفاع الجوي يتصدى



وكالات

هزت انفجارات ضخمة محيط العاصمة دمشق ومحافظة حمص وسط سوريا، بالتزامن مع وقوع انفجارات قوية في العاصمة الإيرانية طهران.

وقالت وكالة الأنباء السورية إن الدفاعات الجوية تتصدى لأهداف معادية في سماء العاصمة دمشق.

تزامن ذلك، مع وقوع عدة انفجارات العاصمة الإيرانية طهران، وفق ما أعلنت وكالة أنباء فارس الرسمية.

وقالت مواقع إيرانية إن ٥ انفجارات على الأقل هزت طهران ومدينة الكرج المجاورة.

كانت إسرائيل أعلنت عزمها توجيه ضربة لإيران، ردا على هجوم إيران بالصواريخ البالستية عليها. وتوعدت طهران بالرد بقوة على أي هجوم عليها، وتحدث مسؤولون إيرانيون عن استعدادهم لشن هجوم "الوعد الصادق 3" حال توجيه ضربة إسرائيلية لأراضيهم.



كانت عدة انفجارات هزت العاصمة الإيرانية طهران، وقالت مواقع إيرانية إن ٥ انفجارات على الأقل هزت طهران ومدينة الكرج المجاورة.

وأوضحت وسائل إعلام إيرانية أن الغارات الإسرائيلية استهدفت محطة طاقة ومقرات للحرس الثوري، ولم يتم استهداف أي محطة طاقة نووية حتى الآن.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن غارات "دقيقة" على أهداف عسكرية في إيران. وقال إن قواته على أهبة الاستعداد هجوميا ودفاعيا لأي تطورات.