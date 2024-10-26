خارجية إيران: الاعتداء الإسرائيلي سيواجه برد قاس فورا

وكالات

قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، إن تقرير "نيويورك تايمز" حول عدم رد إيران على هجوم إسرائيلي محدود مضلل، مؤكدًا أن أي اعتداء إسرائيلي سيواجه برد قاس فوراً.

تأتي تصريحات بقائي في وقت حساس، حيث شنت إسرائيل غارات جوية على إيران.

ووفقًا لموقع أكسيوس الأمريكي، ذكرت مصادر لم تسمها أن تل أبيب قامت اليوم بشن غارات جوية في إيران، وأفادت مواقع إيرانية بوقوع خمسة انفجارات على الأقل في طهران ومدينة الكرج المجاورة، وأعلنت وسائل إعلام إيرانية عن تفعيل الدفاع الجوي في العاصمة.

كانت إسرائيل قد أعلنت سابقًا عزمها توجيه ضربة لإيران ردًا على هجمات بالصواريخ البالستية، وتوعدت طهران بالرد بقوة على أي هجوم.

وتحدث مسؤولون إيرانيون عن استعدادهم لشن هجوم "الوعد الصادق 3" حال توجيه ضربة إسرائيلية لأراضيهم، مما يزيد من حدة التوتر في المنطقة.



كانت عدة انفجارات هزت العاصمة الإيرانية طهران، وقالت مواقع إيرانية إن ٥ انفجارات على الأقل هزت طهران ومدينة الكرج المجاورة.

وأوضحت وسائل إعلام إيرانية أن الغارات الإسرائيلية استهدفت محطة طاقة ومقرات للحرس الثوري، ولم يتم استهداف أي محطة طاقة نووية حتى الآن.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن غارات "دقيقة" على أهداف عسكرية في إيران. وقال إن قواته على أهبة الاستعداد هجوميا ودفاعيا لأي تطورات.