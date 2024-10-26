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غارات إسرائيل استهدفت محطة طاقة ومقرات للحرس الثوري.. ولا استهداف للمحطات النووية

02:43 ص السبت 26 أكتوبر 2024

غارة جوية إسرائيلية

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وكالات
قالت وسائل إعلام إيرانية إن الغارات الإسرائيلية استهدفت محطة طاقة ومقرات للحرس الثوري، ولم يتم استهداف أي محطة طاقة نووية حتى الآن.
وقالت المصادر إن محطة للطاقة في منطقة كرج، إحدى ضواحي غرب طهران، تعرضت لهجوم.
واضافت أن مقر وثكنات الحرس الثوري الإسلامي في طهران قد تم استهدافها بغارات جوية إسرائيلية.
وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن غارات "دقيقة" على أهداف عسكرية في إيران.


كانت عدة انفجارات هزت العاصمة الإيرانية طهران، وقالت مواقع إيرانية إن ٥ انفجارات على الأقل هزت طهران ومدينة الكرج المجاورة.
وأوضحت وسائل إعلام إيرانية أن الغارات الإسرائيلية استهدفت محطة طاقة ومقرات للحرس الثوري، ولم يتم استهداف أي محطة طاقة نووية حتى الآن.
وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن غارات "دقيقة" على أهداف عسكرية في إيران. وقال إن قواته على أهبة الاستعداد هجوميا ودفاعيا لأي تطورات.

غارات جوية إسرائيلية محطة طاقة مقرات للحرس الثوري لا استهداف للمحطات النووية
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