جيش الاحتلال: بدء تنفيذ الرد على الهجوم الإيراني

وكالات

أعلنت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي بدء تنفيذ الرد على الهجوم الإيراني.

ونقل موقع أكسيوس الأمريكي عن مصدرين، اليوم السبت، أن إسرائيل وجّهت ضربات جوية لإيران، وذلك بالتزامن مع تقارير تفيد بسماع دوي انفجارات في العاصمة طهران.

كان مسؤول عسكري أمريكي، قال بأن واشنطن على علم بالتقارير بشأن انفجارات في إيران، وأنهم يتابعون الوضع عن كثب.



كانت عدة انفجارات هزت العاصمة الإيرانية طهران، وقالت مواقع إيرانية إن ٥ انفجارات على الأقل هزت طهران ومدينة الكرج المجاورة.

وأوضحت وسائل إعلام إيرانية أن الغارات الإسرائيلية استهدفت محطة طاقة ومقرات للحرس الثوري، ولم يتم استهداف أي محطة طاقة نووية حتى الآن.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن غارات "دقيقة" على أهداف عسكرية في إيران. وقال إن قواته على أهبة الاستعداد هجوميا ودفاعيا لأي تطورات.