مسؤول عسكري أمريكي: نحن على علم بالتقارير بشأن انفجارات في إيران

وكالات

أفاد مسؤول عسكري أمريكي، اليوم السبت، بأن واشنطن على علم بالتقارير بشأن انفجارات في إيران، وأنهم يتابعون الوضع عن كثب.

وأظهر مقطع فيديو متداول عبر منصة "إكس" لحظات انفجار وسط العاصمة الإيرانية طهران، فيما لم تتضح بعد أسباب الحادث. وتضاربت الأنباء حول مصدر الانفجار، حيث أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الحادث وقع داخل منشأة أمنية إيرانية.

وأعلنت وكالة "إرنا" الرسمية أن الحادث اندلع في مستودع لمعدات المسابح، وأسفر عن إنقاذ أكثر من 10 أشخاص. بينما ذكرت وسائل إعلام إيرانية معارضة أن الانفجار وقع في مبنى تابع للحرس الثوري، ما يزيد من غموض الموقف.

كانت عدة انفجارات هزت العاصمة الإيرانية طهران، وقالت مواقع إيرانية إن ٥ انفجارات على الأقل هزت طهران ومدينة الكرج المجاورة.

وأوضحت وسائل إعلام إيرانية أن الغارات الإسرائيلية استهدفت محطة طاقة ومقرات للحرس الثوري، ولم يتم استهداف أي محطة طاقة نووية حتى الآن.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن غارات "دقيقة" على أهداف عسكرية في إيران. وقال إن قواته على أهبة الاستعداد هجوميا ودفاعيا لأي تطورات.