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إعلام عبري: رقم قياسي في هجمات حزب الله ضد إسرائيل

10:56 م الجمعة 25 أكتوبر 2024

حزب الله

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وكالات
قالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، إن صفارات الإنذار تدوي في المنارة بالجليل الأعلى بعد رصد عمليات إطلاق للصواريخ.
كما ذكرت الجبهة الإسرائيلية أن صفارات الإنذار تدوي في كريات شمونة ومرغليوت ومسغاف عام.
كان حزب الله قال إنه هاجم بسرب من المسيّرات الانقضاضية تجمعا لجنود إسرائيليين في كسارة كفار غلعادي وفي محيط مستوطنة يعرا، مؤكدا تحقيق إصابات في صفوفهم.
وأضاف الحزب أنه قصف تجمعا لقوات إسرائيلية في محيط موقع رويسات العلم في تلال كفر شوبا اللبنانية المحتلة.
وقالت صحيفة "إسرائيل اليوم" إن حزب الله أعلن اليوم رقما قياسيا في الهجمات ضد إسرائيل بلغ 47 إعلانا.

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