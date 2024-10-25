إسرائيل: العملية البرية في جنوب لبنان بمراحلها النهائية

وكالات

قالت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤولين كبار بالمؤسسة الأمنية، إن العملية البرية في جنوب لبنان في مراحلها النهائية.

وأضاف المسؤولين، أنه يتوقع إنهاء المناورة البرية خلال أسبوع أو أسبوعين.

كان المبعوث الأمريكي هوكستين قال إنه يعتقد أنه يمكن إنهاء الحرب بين إسرائيل ولبنان بناءً على القرار 1701.

وأضاف أن إسرائيل وحزب الله يتبادلان الاتهامات بعدم الالتزام بهذا القرار، لكن الحقيقة هي أن الطرفين لم يلتزما به بالفعل.

وأوضح أنه يجب السماح للقوات المسلحة اللبنانية بالانتشار فعليًا في جنوب لبنان والقيام بواجباتها هناك.

كان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، قال اليوم الجمعة، إنه "من الملح للغاية العمل على التوصل إلى حل دبلوماسي في لبنان وحث إسرائيل على تجنب استهداف المدنيين"، لكنه امتنع عن الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار.

وأضاف بلينكن بعد اجتماعه مع رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي في لندن: "نشعر بأنه من الملح للغاية التوصل إلى تسوية دبلوماسية والتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، حتى يتحقق أمن حقيقي على طول الحدود بين إسرائيل ولبنان".

وأكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أنه لا بد من "التوصل إلى التوافق الضروري للتطبيق الكامل" لهذا القرار، داعيًا كذلك إلى حماية المدنيين من دون أن يدعو صراحة إلى وقف لإطلاق النار.

وأضاف بلينكن: "نريد أن نتأكد من أنه في أماكن مثل بيروت ثمة جهد فعلي لضمان أن يبقى الناس سالمين وألا يقع المدنيون في مرمى النيران".

ومن جانبه، لم يدل رئيس الوزراء اللبناني نجيب بأي تصريح صحفي عقب اللقاء.

وقال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، الذي التقى بلينكن على انفراد في لندن أيضًا، إن "الحكومة اللبنانية أبلغت بوضوح أنها ملتزمة تطبيق القرار 1701"، مؤكدًا أن "العدوان على لبنان يجب أن يتوقف فورًا".

وأنهى القرار الأممي رقم 1701 حرب عام 2006 بين حزب الله اللبناني وإسرائيل، ونص على تعزيز انتشار قوة الأمم المتحدة المؤقتة (اليونيفيل) وحصر الوجود العسكري في المنطقة الحدودية بالجيش اللبناني والقوة الدولية.