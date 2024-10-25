الجهاد الإسلامي: المعركة الحالية ستمنع إسرائيل من التمدد بالمنطقة

وكالات

قال محمد الهندي نائب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، إن المعركة الحالية هي ما ستمنع إسرائيل من التمدد إلى المنطقة.

وأضاف الهندي، أن البعض يسعى لتصوير المعركة الحالية بمعركة الفلسطينيين وحدهم، موضحا أن أهداف إسرائيل هي التغول في المنطقة، والمعركة الحالية هي التي ستقرر مصير الإقليم.

وتابع، أن إسرائيل كيان زرع في المنطقة لاستعبادها، والبعض لا يريد لها أن تتحرر، مشيرا إلى أن واشنطن شاركت في الحرب، وهي تغطي إسرائيل وتمدها بالمال والسلاح.

وأكمل: "واشنطن تحتاج في هذه المرحلة إلى صفقة، وهو ما جاء ببلينكن إلى المنطقة"، موضحا أن الاحتلال يحاول تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.

وتابع، أن بن غفير يدعو إلى تهجير سكان غزة وإعادة إقامة مستوطنات: " لا نناشد أحدا على الإطلاق أمام مجازر الاحتلال".