"اليونيفيل": تعرض موقعين لنا في جنوب لبنان لقذائف أو صواريخ مجهولة المصدر

(د ب أ)

أعلنت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل" اليوم الجمعة، عن تعرض منشأة طبية في موقعها، قبل يومين، في بلدة بيت ليف الجنوبية لقذيفة أو صاروخ مجهول المصدر، وسقوط قذيفتين أو صاروخين مجهولي المصدر بالقرب من موقع تابع لها في بلدة كفر شوبا الجنوبية، وفق بيان صحفي.

وجاء في البيان المنشور على موقعها الإلكتروني اليوم "في وقت مبكر من صباح يوم 23 أكتوبر تعرّض فريقا إخلاء طبي كانا قد التقيا في يارين جنوب لبنان لنقل مريض، لإطلاق نار مجهول المصدر. تعطلت إحدى الآليات واضطر الفريقان لتركها في مكان الحادث.

وأضاف "وفي مساء ذلك اليوم، تعرّضت منشأة طبية في موقع لليونيفيل في بيت ليف لقذيفة أو صاروخ مجهول المصدر، مما تسبب بأضرار في المباني".

وتابع البيان "في وقت لاحق، سقطت قذيفتان أو صاروخان مجهولا المصدر أيضاً بالقرب من موقع تابع لليونيفيل في كفر شوبا، مما تسبب بأضرار في أماكن الإقامة والملاجئ.

وكان جنود حفظ السلام في كلا الموقعين في الملاجئ في ذلك الوقت. ولحسن الحظ، لم يصب أي من جنود حفظ السلام في أي من هذه الحوادث".

وأوضح البيان أن "الوضع الأمني يشكّل تحدياً بالغ الصعوبة"، مشيراً إلى أن " اليونيفيل" اتخذت "تدابير مكثّفة لحماية سلامة وأمن جنود حفظ السلام التابعين لها".

وذكّرت " اليونيفيل" في بيانها " جميع الأطراف بالتزامهم بتجنّب الأعمال التي تعرّض جنود حفظ السلام أو المدنيين للخطر".

وأضافت "نواصل حثّ جميع الأطراف المشاركة في النزاع على حلّ خلافاتهم على طاولة المفاوضات، من خلال حلّ سياسي ودبلوماسي - وليس من خلال العنف. ولا تزال اليونيفيل على الأرض وعلى استعداد لدعم هذا المسار".

ولم تغادر قوات "اليونيفل" مواقعها في جنوب لبنان بعد بدء العملية البرية الإسرائيلية مطلع الشهر الجاري، بالرغم من مطالبة إسرائيل بانسحابها من مواقعها.