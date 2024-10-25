القيادة الوسطى الأمريكية: وصول سرب طائرات إف-16 المتمركز بألمانيا إلى الشرق الأوسط

وكالات

قالت القيادة الوسطى الأمريكية، إن سرب طائرات إف-16 المتمركز بألمانيا وصل لمنطقة عمليات القيادة الوسطى في الشرق الأوسط.

وأعلن الجيش الأمريكي أن طائرات مقاتلة من طراز F-16، التي تتواجد في ألمانيا، انضمت إلى نطاق القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM)، وهي القيادة العسكرية الأمريكية في المنطقة.

تستعد إيران لهجوم إسرائيلي مرتقب، وأمرت بوضع قواتها في "حالة تأهب قصوى" استعدادًا لأي حرب، وأيضًا "محاولة تجنبها"، حسب ما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز".

ونقلت الصحيفة عن 4 مسؤولين إيرانيين قولهم في مكالمات هاتفية هذا الأسبوع إن المرشد الإيراني علي خامنئي "أمر الجيش بوضع خطط عسكرية متعددة للرد على أي هجوم إسرائيلي"، مشيرين إلى أن حجم أي رد إيراني سيعتمد بشكل كبير على "شدة الهجمات الإسرائيلية".

وأضاف المسؤولون، الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم، أنه إذا تسببت الضربات الإسرائيلية في أضرار واسعة النطاق وسقوط عدد كبير من الضحايا، فإن طهران سترد، ولكن إذا اقتصر الهجوم على عدد قليل من القواعد العسكرية ومستودعات تخزين صواريخ وطائرات مسيرة، فإنها قد لا تتخذ أي إجراءات.