الصحة العالمية: ألف شخص من العاملين بالمجال الصحي استشهدوا في غزة

وكالات

قال المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية، إن الوضع في شمال قطاع غزة كارثي للغاية وفوق الوصف.

وأضاف، أن استهداف الأجهزة التي تقدم الأكسجين بالمراكز الطبية في القطاع مؤلم، موضحا أن أكثر من 15 ألف شخص يحتاجون للعلاج خارج قطاع غزة.

وتابع المتحدث، أن أكثر من ألف شخص من العاملين في المجال الصحي استشهدوا في القطاع، مشيرا إلى أن الوكالات الأممية تعمل على تقديم الدعم لكن وقف القتال قرار سياسي.

وأكمل: "هناك حاجة لوقف إطلاق النار بشكل عاجل في قطاع غزة"، موضحا أننا نسعى لجعل المستشفيات قادرة على تقديم الرعاية الصحية في قطاع غزة.