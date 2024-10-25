إسرائيل تعلن سقوط قتلى وجرحى في الجليل بسبب صواريخ من لبنان

وكالات

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة، مقتل شخصين في مجد الكروم بالجليل إثر سقوط شظايا صاروخ اعتراضي على صاروخ من لبنان.

وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، عن إصابة أكثر من 20 شخصًا، حالة 3 منهم خطيرة قرب مجد الكروم في الجليل إثر سقوط صاروخ أطلق من لبنان.

وفي السياق، يستجيب المسعفون الإسرائيليون لتقارير عن سقوط جرحى جراء سقوط صاروخ في بلدة مجد الكروم الشمالية، بحسبما أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية.