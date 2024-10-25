تفاصيل إطلاق النار على قوات اليونيفيل في لبنان

وكالات

نشرت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان (يونيفيل)، الجمعة، تقريرًا كشف فيه تفاصيل حادث إطلاق نار إسرائيلي على موقع القوات في الظهيرة .

وقالت قوات اليونيفيل في البيان، إنه "في 22 أكتوبر، كان جنود حفظ السلام المناوبون في موقع مراقبة دائم بالقرب من الظهيرة يراقبون جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي وهم يقومون بعمليات تطهير للمنازل القريبة".

وأضافت: "عندما لاحظ جنود جيش الاحتلال أنهم تحت المراقبة، أطلقوا النار على الموقع، فانسحب الحراس المناوبون لتجنب الإصابة".

وتابعت القوات: "وكان جيش الاحتلال قد طلب من اليونيفيل بشكل متكرر إخلاء مواقعها على طول الخط الأزرق، وقام عمدًا بإتلاف الكاميرات والإضاءة ومعدات الاتصالات في بعض هذه المواقع. وعلى الرغم من الضغوط التي تمارس على البعثة والدول المساهمة بقوات، فإن حفظة السلام لا يزالون في مواقعهم ويؤدون مهامهم. وسنواصل القيام بالمهام الموكلة إلينا في المراقبة ورفع التقارير".

وأكدت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان (يونيفيل) : "إننا نذكّر جيش الاحتلال وجميع الجهات الفاعلة بالتزاماتها بضمان سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة وممتلكاتها. إن أي هجوم متعمّد عليهم يشكل انتهاكًا خطيرًا للقانون الإنساني الدولي والقرار 1701".

وتعرض جنود اليونيفيل لإطلاق نار عدة مرات في الأيام الأخيرة، مما أسفر عن إصابة ما لا يقل عن 4 جنود.

ولم تغادر قوات اليونيفيل مواقعها في جنوب لبنان بعد بدء العملية البرية الإسرائيلية في جنوب لبنان في أول أكتوبر الحالي.