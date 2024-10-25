ارتفاع عدد ضحايا العاصفة ترامي في الفلبين إلى 65 قتيلا

مانيلا- (د ب أ)

صرح مسؤول في الشرطة الفلبينية بأن 33 شخصا لقوا حتفهم جنوب العاصمة مانيلا، معظهم بسبب انهيارات أرضية ناجمة عن العاصفة ترامي.

وقال قائد شرطة مقاطعة باتانجاس الكولونيل جاسينتو ماليناو جونيور إن الوفيات الناجمة عن الانهيارات الأرضية والفيضانات المفاجئة في المقاطعة رفعت إجمالي عدد الضحايا إلى 65 قتيلا بسبب العاصفة ، التي ضربت شمال غرب الفلبين اليوم الجمعة.

وتم رصد العاصفة آخر مرة عند الفجر على مسافة 125 كيلومترا (78 ميلا) غرب بلدة باكنوتان الساحلية في مقاطعة لا يونيون الشمالية، مع رياح مستمرة بلغت سرعتها نحو 95 كيلومترا (59 ميلا) في الساعة وزوابع بلغت سرعتها نحو 115 كيلومترا في الساعة (78 ميلا في الساعة).

وتحركت العاصفة باتجاه الشمال الغربي بسرعة 25 كيلومترا في الساعة (15 ميلا في الساعة) صوب فيتنام ، والتي كان من المتوقع أن تضربها ترامي اعتبارا من بعد غد الأحد إذا بقيت في مسارها.

ورغم ذلك ، قالت وكالة الأرصاد الجوية الفلبينية إن من المحتمل أن تجبر رياح الضغط المرتفع وعوامل الطقس الأخرى في بحر الصين الجنوبي، العاصفة على العودة مرة أخرى صوب الفلبين.

وتساءل الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس، الذي ظهر غاضبا ، عن هذا الاحتمال في اجتماع طارئ مع أعضاء مجلس الوزراء ومسؤولي مواجهة مع الكوارث اليوم الجمعة، حول التعامل مع الدمار الواسع النطاق.

وأبلغه أحد خبراء الأرصاد الحكوميين بأن العاصفة ترامي قد تتجه نحو غرب الفلبين أوائل الأسبوع المقبل ، لكن من المرجح أن تنفجر بعيدا عن الفلبين مرة أخرى دون أن تصل إلى اليابسة.

وقال الخبير جوفرين هابالوياس لوكالة أسوشيتد برس (أ ب) إن استدارة العاصفة ترامي المحتمل والعودة نحو الفلبين، جذب اهتمام خبراء الطقس الحكوميين في آسيا ، ومن بين ذلك خبراء الطقس في اليابان ، التي تقدم معلومات إلى الفلبين للمساعدة في تتبع العاصفة.





