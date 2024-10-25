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رئيس وزراء المجر: الحكومة اليمينية البولندية تم تنصيبها من جانب الاتحاد الأوروبي

03:18 م الجمعة 25 أكتوبر 2024

رئيس الوزراء فيكتور أوربان

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بودابست- (د ب أ)

أشار رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان، اليوم الجمعة، إلى أن حكومة بولندا ورئيس وزرائها، دونالد توسك، تم تنصيبهما من جانب الاتحاد الأوروبي، كجزء من مؤامرة للإطاحة بالقيادة الشعبوية اليمينية السابقة للبلاد.

ولم يقدم أوربان أي دليل يدعم مزاعمه بشأن الحكومة البولندية، التي تم انتخابها في عام 2023، مع نسبة مشاركة قياسية في التصويت بلغت حوالي 74 %.

جاءت هذه التصريحات بعد يومين من تصريحات لأوربان، وهو قومي، اتخذ توجها عدائيا بشكل متزايد تجاه الاتحاد الأوروبي، لأنصاره في خطاب قال فيه إن التكتل يسعى للإطاحة بحكومته وتنصيب نظام دمية في المجر.

وفي حديثه لمحطة إذاعية رسمية اليوم الجمعة، انتقد أوربان رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين وزعيم أكبر مجموعة سياسية بالتكتل، رئيس حزب الشعب الأوروبي، مانفريد ويبر،قائلا إنهما يسعيان لاستبدال حكومته.

وقال أوربان عن المؤامرة المزعومة ضده، التي لم يقدم دليلا لإثباتها "إنها ليست حتى مؤامرة سرية على الإطلاق ضد المجر، بل إنها خطة معلنة. نفس الشيء حدث في بولندا. ومضى البولنديون أيضا في طريقهم، وانتهجوا أيضا سياسة بولندية مستقلة بشأن الهجرة والجنس والاقتصاد".

فيكتور أوربان رئيس وزراء المجر الاتحاد الأوروبي دونالد توسك الحكومة البولندية
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