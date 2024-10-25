حماس: ندين الاستهداف الإسرائيلي للصحفيين في لبنان

وكالات

أدانت حركة المقاومة الإسلامية حماس، الاستهداف الإسرائيلي المتعمد للصحفيين في لبنان.

وقالت في بيان لها اليوم الجمعة، إن "استهداف العدو الصهيوني المجرم، فجر الجمعة، لمقر إقامة الصحفيين في بلدة حاصبيا جنوب لبنان، وما نتج عنه من استشهاد 3 صحفيين وجرح 4 آخرين، هو جريمة حرب متعمدة وإرهاب دولة منظم".

وأضافت الحركة: "الاحتلال يريد إسكات الصحفيين والصوت الذي يوثق جرائمه فتقتله، من غزة إلى لبنان، على مرأى العالم وفي ظل صمته".

وقدمت حماس التعازي والمواساة إلى قناتي "المنار" و"الميادين"، قائلةً: "نترحم على الشهداء فرسان الصحافة في لبنان، الشهداء: المصور في قناة "المنار" وسام قاسم، المصور في قناة "الميادين" غسان نجار،ومهندس البث في قناة "الميادين" محمد رضا، نتقدم بخالص التعازي والمواساة إلى ذويهم وأحبائهم، ولقناتي "المنار" و"الميادين".

وطالبت حماس المؤسسات الصحفية والحقوقية الدولية بإدانة هذا الاستهداف المتكرر والمتعمد من قِبل الجيش الصهيوني المجرم للصحفيين، داعية إلى اتخاذ إجراءات عقابية بحق الكيان نظير ما يقترفه من جرائم بحق طواقم العمل الصحفي والإعلاميين سواء في فلسطين أو لبنان.