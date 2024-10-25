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قوات الاحتلال تعتقل العشرات من مستشفى كمال عدوان بغزة (صورة)

01:04 م الجمعة 25 أكتوبر 2024

مستشفى كمال عدوان

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وكالات

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي عشرات المواطنين من مستشفى كمال عدوان في بيت لاهيا شمالي غزة، وأجبرتهم على خلع ملابسهم، وجمعهم في ساحة واسعة.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الناشط عبود بطاح من مستشفى كمال عدوان شمالي القطاع وتقتاده إلى جهة مجهولة، حسب ما أفاد به صحفيين فلسطينيين.

وقالت وزارة الصحة بقطاع غزة، إن "قوات الاحتلال الإسرائيلي تحتجز مئات المرضى والطواقم الطبية والنازحين ممن لجأوا للمستشفى للاحتماء بها في مستشفى كمال عدوان".

وأشارت الوزارة إلى أنه لم يتم توريد الطعام والأدوية والمستهلكات الطبية اللازمة لإنقاذ حياة الجرحى والمرضى المقيمين في المستشفى.

كما منع جنود الاحتلال الإسرائيلي وصول المساعدات اللازمة إلى المستشفى، حيث أن هناك أكثر من 15 حالة بحاجة لإجراء جراحات يصعب القيام بها في ظل الحصار المفروض.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، مستشفى كمال عدوان في بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

وقال شهود عيان، إن جنود الاحتلال اقتحموا المستشفى وطلبوا من المرضى النزول إلى الساحة الرئيسية فيه.

وكانت قوات الاحتلال حاصرت، أمس الخميس، المستشفى، وأطلقت النار على المستشفى وفي داخله أطفال مرضى.

مستشفى كمال عدوان بيت لاهيا قوات الاحتلال الإسرائيلي قطاع غزة
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