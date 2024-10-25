نقابتا محرري الصحافة العاملين في الإعلام بلبنان تدينان استهداف إسرائيل للصحفيين

بيروت- (د ب أ)

أدانت نقابة محرري الصحافة اللبنانية استهداف إسرائيل للصحفيين في مقر إقامتهم في بلدة حاصبيا في جنوب لبنان، ما أدى إلى مقتل ثلاثة صحفيين، واعتبرت أن ما أقدمت عليه إسرائيل هو جريمة حرب.

وأدان مجلس نقابة العاملين في الإعلام المرئي والمسموع في بيان الصمت العالمي على جرائم إسرائيل.

وأدانت نقابة محرري الصحافة اللبنانية في بيان اليوم الجمعة "المجزرة المروعة التي ارتكبتها إسرائيل في حاصبيا باستهدافها بغارة ثلاثة إعلاميين في مقر إقامتهم وهم : مهندس البث والمصور في قناة الميادين، والمصور في قناة المنار : محمد رضا، غسان نجار، ووسام قاسم الذين ارتقوا شهداء".

وقال البيان إن "ما أقدمت عليه جريمة حرب بكل المواصفات والمعايير لا يمكن للمجتمع الدولي وخصوصا المنظمات المعنية بحماية الصحفيين والإعلاميين خلال قيامهم بمهماتهم في مناطق الحروب والنزاعات، السكوت أمام هذا الخرق الفاضح والمتكرر للمعاهدات والمواثيق الدولية التي تحدد كيفية التعامل مع الصحفيين والإعلاميين وفرق البث، وطواقم الإغاثة العاملة في الميدان".

وأضاف "إنها ليست المرة الأولى التي تقدم فيها إسرائيل على استهداف الصحفيين والإعلاميين في لبنان، وقد سبق أن استشهد ستة منهم في غاراتها الوحشية ، عدا الجرحى".

وتابع البيان "إن الفندق المستهدف في حاصبيا يضم تجمعا للصحفيين والإعلاميين والمصورين الذين لم يسلموا من الغارة، فأصيب عدد منهم، وهو مقر مدني لا عسكري يحرم التعرض له بموجب القانون الدولي. إزاء هذه الفاجعة، لا تفي كل كلمات الادانة والشجب والاستنكار في التعبير عن مشاعر الغضب والثورة على هذا الإجرام المتمادي الذي يمارسه العدو من دون أي حساب".

وأشار البيان إلى أن "النقابة إذ تضع هذه المجزرة الإسرائيلية المروعة في متناول مجلس حقوق الإنسان، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) والاتحاد الدولي للصحفيين والاتحاد العام للصحفيين العرب والهيئات الحقوقية الدولية والعربية والنقابات الإعلامية في العالم، تدعو هؤلاء إلى أوسع إدانة ضد ما يتعرض له الصحفيون والإعلاميون في لبنان، ورفع الصوت ضد التمادي الاسرائيلي في استهدافهم ،ضاربا عرض الحائط بكل القوانين والمواثيق والأعراف التي تحظر عليه التعرض لهؤلاء".

من جهته، أدان مجلس نقابة العاملين في الإعلام المرئي والمسموع ، في بيان، اليوم الجمعة "الصمت العالمي المدوي على الجرائم الإسرائيلية المتواصلة على البشر والحجر دون اي رادع او آذان صاغية، والتي اتى في سياقها الاعتداء السافر الذي تعرض له الصحفيون في حاصبيا والتي ارتقى فيها عدد من الشهداء وسقط عدد من الجرحى في انتهاك واضح لا لبس فيه للقوانين والأعراف الدولية التي تستباح يوميا وبدم بارد ومتعمد، في ظل سبات وصمت يعتري دولا ومؤسسات حقوقية ومجتمعا مدنيا لطالما ادعت أنها واحات للدفاع عن الحقوق والحريات".

وأضاف مجلس نقابة العاملين في الإعلام المرئي والمسموع "إننا إذ نجدد الإدانة لهذه الاعتداءات والانتهاكات، نتقدم بالعزاء من قناتي الميادين والمنار ومن ذوي الشهداء، تغمدهم الله برحمته الواسعة سائلين الله أن يلهمهم الصبر والسلوان، وأن يمن على الزملاء الجرحى بالعافية والشفاء العاجل".

وكانت الطائرات الحربية الإسرائيلية قد استهدفت فجر اليوم مقراً يقطنه تجمع للصحفيين في بلدة حاصبيا في جنوب لبنان بصاروخين ما أدى إلى مقتل ثلاثة صحفيين، وتدمير مقر إقامتهم.

وأعلنت قناة "المنار" المحلية عن مقتل المصور في القناة وسام قاسم في الغارة الإسرائيلية التي استهدفت مقر الصحفيين في بلدة حاصبيا في جنوب لبنان. كما أعلنت قناة "الميادين" العربية التي تبث من لبنان عن مقتل المصور في القناة غسان نجار، ومهندس البث في القناة محمد رضا في العدوان الإسرائيلي على مقر إقامة الصحافيين في حاصبيا في جنوب لبنان.

وأعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة في بيان، أن الغارة الإسرائيلية على مقر إقامة الصحفيين في حاصبيا،" أدت إلى استشهاد ثلاثة من بينهم وإصابة ثلاثة صحفيين آخرين بجروح".