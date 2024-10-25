مقتل جنديين ومدنيين اثنين في كمين بالشطر الهندي من كشمير

سريناجار (الهند)- (د ب أ)

قال مسؤولون، اليوم الجمعة، إن اثنين من الجنود الهنود، ومدنيين اثنين، قتلوا في كمين نصبه متمردون في الشطر الهندي من إقليم كشمير.

وقالت الشرطة إن متمردين أطلقوا الرصاص على مركبة عسكرية كانت تقل جنودا بالقرب من خط السيطرة الخاضع لإجراءات عسكرية مشددة، قريبا من بلدة جولمارج السياحية مساء الخميس.

ويقسم خط السيطرة إقليم كشمير المتنازع عليه بين الهند وباكستان، حيث تدعي كل منهما أحقيتها فيه.

وقالت الشرطة إن جنديين ومدنيين اثنين يعملان لدى الجيش الهندي قتلوا، وأصيب ثلاثة جنود آخرون. وأشار الجيش إلى تبادل وجيز لإطلاق النار، دون الإفصاح عن مزيد من التفاصيل.

ولم يتم تأكيد الواقعة من مصدر مستقل.

ويقاتل المسلحون في الشطر الهندي من كشمير حكم نيودلهي منذ 1989.

ويدعم كثير من الكشميريين المسلمين هدف المتمردين في توحيد المنطقة، سواء تحت حكم باكستان أو كدولة مستقلة.

وخاضت باكستان والهند ثلاثة حروب- اثنين منها بشأن النزاع حول كشمير -وذلك منذ استقلت البلدان عن الحكم الاستعماري البريطاني في 1947.