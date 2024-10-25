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قوات الاحتلال تقتحم مستشفى كمال عدوان بغزة

11:44 ص الجمعة 25 أكتوبر 2024

جيش الاحتلال الإسرائيلي

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وكالات

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مستشفى كمال عدوان شمالي قطاع غزة، فضلًا عن أن قوات الاحتلال دعت المرضى في المستشفى للنزول إلى ساحته الرئيسية.

وفي وقت سابق، أفادت مصادر لقناة الجزيرة بأن قوات الاحتلال تحاصر مستشفى كمال عدوان شمالي القطاع، إضافة إلى حصار عشرات الآلاف من السكان في مشروع بيت لاهيا وبلدة بيت لاهيا ومخيم جباليا شمالا.

وأعلن جيش الاحتلال في 6 أكتوبر الجاري بدء عملية عسكرية جديدة في جباليا بذريعة "منع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) من استعادة قوتها في المنطقة".

جيش الاحتلال الإسرائيلي قوات الاحتلال الإسرائيلي مستشفى كمال عدوان قطاع غزة جباليا حماس
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