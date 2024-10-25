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حزب الله: قصفنا قاعدة الكرمل جنوب حيفا

11:11 ص الجمعة 25 أكتوبر 2024

حزب الله

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وكالات

قال حزب الله إن قصف قاعدة الكرمل جنوب حيفا برشقة صاروخية نوعية.

وفيما سبق أفاد الجيش الإسرائيلي بمقتل ضابطين و3 جنود وإصابة 20 بجروح في معارك جنوب لبنان.

ومنذ 23 سبتمبر الماضي، وسعت إسرائيل نطاق الإبادة الجماعية التي ترتكبها في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023، لتشمل معظم مناطق لبنان، بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية، بالإضافة إلى عمليات توغل بري بالجنوب.

ويوميا يرد حزب الله بصواريخ وطائرات مسيّرة وقذائف مدفعية تستهدف مواقع عسكرية ومستوطنات، وبينما تعلن إسرائيل جانبا من خسائرها البشرية والمادية، تفرض الرقابة العسكرية تعتيما صارما على معظم الخسائر، حسب مراقبين.

حزب الله الجيش الإسرائيلي جنوب حيفا
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