وزير الإعلام اللبناني يصف اغتيال الصحفيين بجريمة حرب

وصف وزير الإعلام اللبناني زياد المكاري اغتيال الصحفيين بجريمة حرب.

وقد استشهد 3 صحفيين لبنانيين في غارة إسرائيلية على مقر إقامة الصحفيين في حاصبيا بجنوب لبنان، بحسب ما أفادت به وسائل إعلام حكومية لبنانية صباح اليوم الجمعة.

وقالت قناة الميادين العربية المستقلة التي تتخذ من العاصمة اللبنانية بيروت مقرا لها، إن اثنين من فريقها كانا من بين الصحفيين الذين استشهدوا في وقت مبكر من اليوم الجمعة. وقالت قناة المنارة التابعة لحزب الله اللبناني إن المصور وسام قاسم استشهد في الغارة على مقر الصحفيين في حاصبيا، التي كانت في منأى حتى الآن من القتال على طول الحدود.

وذكرت قناة الميادين إن المصور في القناة غسان نجار ومهندس البث في القناة محمد رضا استشهدا أيضا في الغارة

ولم يعلق الجيش الإسرائيلي على الفور على الغارة.

يذكر أن العديد من الصحفيين استشهدوا، منذ بدء تبادل إطلاق النار على طول الحدود اللبنانية الإسرائيلية في أوائل أكتوبرمن العام الماضي.

ففي نوفمبر 2023، استشهد صحفيان يعملان في قناة الميادين، في غارة بطائرة مسيرة.

وقبل ذلك بشهر، أسفر قصف إسرائيلي في جنوب لبنان عن استشهاد عصام عبد الله المصور بوكالة رويترز وإصابة صحفيين آخرين من وكالة الأنباء الفرنسية الدولية ووكالة الصحافة الفرنسية وقناة الجزيرة القطرية.