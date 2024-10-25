ماسك يتبرع بملايين الدولارات الإضافية لحملة ترامب في أكتوبر

واشنطن- (د ب أ)

تبرع قطب التكنولوجيا الملياردير إيلون ماسك، حتى الآن، بإجمالي نحو 119 مليون دولار لدعم حملة الانتخابات الرئاسية للمرشح الجمهوري دونالد ترامب.

وبحلول منتصف أكتوبر، كان رئيس شركة تسلا حول 6 ,43 مليون دولار لمنظمة "أمريكا باك" التي تركز في الأساس على الفوز بالولايات المتأرجحة مثل بنسلفانيا.

وخلال الفترة من يوليو وسبتمبر، تبرع ماسك، الذي ظهر عدة مرات في التجمعات الانتخابية لترامب، بنحو 75 مليون دولار.

ومن ناحية أخرى، تواصل منظمة "أمريكا باك" منحها اليومية المثيرة للجدل حيث تسلم مليون دولار في اليوم لناخب واحد مسجل في كل مرة.

وأفادت وسائل إعلام أمريكية أمس الأول الأربعاء بأن وزارة العدل الأمريكية حذرت ماسك من أن الحملة قد تنتهك قانون الانتخابات.

وتستهدف الحملة –التي تستمر حتى يوم الانتخابات في الخامس من نوفمبر - الناخبين المسجلين الذين يوقعون على عريضة تتعلق بـ "حرية التعبير والحق في حمل السلاح". ولا يمكن التوقيع إلا إذا كان الناخب مسجلا في واحدة من الولايات السبع المتأرجحة.

وبموجب قانون الانتخابات في أمريكا، يحظر دفع أموال للمواطنين مقابل التصويت أو التسجيل.

وذكر ماسك أن الهدية التي تبلغ قيمتها مليون دولار تهدف إلى جذب المزيد من الاهتمام إلى العريضة.