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الجيش الإسرائيلي: مقتل ضابطين و3 جنود بمعارك جنوب لبنان

10:40 ص الجمعة 25 أكتوبر 2024

الجيش الاسرائيلي

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وكالات

أفاد الجيش الإسرائيلي بمقتل ضابطين و3 جنود وإصابة 20 بجروح في معارك جنوب لبنان.

ومنذ 23 سبتمبر الماضي، وسعت إسرائيل نطاق الإبادة الجماعية التي ترتكبها في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023، لتشمل معظم مناطق لبنان، بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية، بالإضافة إلى عمليات توغل بري بالجنوب.

ويوميا يرد حزب الله بصواريخ وطائرات مسيّرة وقذائف مدفعية تستهدف مواقع عسكرية ومستوطنات، وبينما تعلن إسرائيل جانبا من خسائرها البشرية والمادية، تفرض الرقابة العسكرية تعتيما صارما على معظم الخسائر، حسب مراقبين.

الجيش الإسرائيلي جنوب لبنان طائرات مسيّرة
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