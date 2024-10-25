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إعلام عبري: إصابة 22 جنديًا خلال الـ 24 ساعة الماضية

12:28 ص الجمعة 25 أكتوبر 2024

جيش الأحتلال الإسرائيلي

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وكالات

أعلنت وسائل إعلام عبرية، إصابة 22 جنديًا خلال الـ 24 ساعة الماضية، منهم 19 جندياً في معارك جنوب لبنان و3 في قطاع غزة.

كان وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، قال إن إسرائيل فقدت عضوًا بارزًا خلال الاشتباك مع حزب الله.

كانت وسائل إعلام إسرائيلية، قالت إن 5 جنود قتلوا في اشتباكات مع مقاتلي حزب الله جنوبي لبنان خلال الساعات الـ24 الماضية.

وذكرت وسائل إعلام عبرية، أن طيارا في سلاح الجو الإسرائيلي انتحر بسبب معاناته النفسية مع حالة "اضطراب ما بعد الصدمة".

يذكر أن عدة جنود للاحتلال انتحروا بعد انتهاء مهامهم القتالية في قطاع غزة.

إصابة 22 جندي إسرائيلي وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير اشتباكات مع مقاتلي حزب الل حزب الله اللبناني
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